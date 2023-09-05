Повітряні сили попередили про загрозу дронів на Одещині

На Одещині є загроза удару безпілотниками, повідомили Повітряні сили Збройних сил України в ніч на 6 вересня.

«Увага! Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Рух БпЛА типу «Шахед» у напрямку півдня Одещини. Ізмаїльський район – перебувайте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Про необхідність перебувати в укриттях наголосив і голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ізмаїльський район, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це дуже важливо! Роботу ППО не знімайте та не викладайте у соцмережі», – написав він у телеграмі.

На Одещині наразі діє повітряна тривога.

Пізно ввечері 5 вересня у Повітряних силах ЗСУ попередили про запуск армією РФ ударних БПЛА у бік південних регіонів України.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України. Останнім часом, в тому числі, Одещину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.