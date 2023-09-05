У Повітряних силах ЗСУ попереджають про запуск армією РФ ударних БПЛА у бік південних регіонів України

У Повітряних силах Збройних сил пізно ввечері 5 вересня попередили про запуск армією РФ ударних БПЛА у бік південних регіонів України.

«Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей», – йдеться в повідомленні Повітряних сил у Telegram.

Військові кажуть, що можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БПЛА. «У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття», – звертаються до громадян.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України. Останнім часом, в тому числі, Одещину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.