У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи: загинула людина, ще 55 постраждали

У Кривому Розі рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його даними, станом на 13:30 відомо про 55 постраждалих – 1 загиблий та 54 поранені.

Раніше було відомо про 52 постраждалих.

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня. Спочатку місцева влада повідомляла про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих. Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції – загинув поліцейський. Ще девʼять працівників поліції поранені, трьох із них дістали з-під завалів.

Обстріл також спричинив пожежу на площі 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали розташовані поруч житлові будинки.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.