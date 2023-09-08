Кривий Ріг: число постраждалих через удар РФ продовжує зростати

У Кривому Розі через російський ракетний удар 52 постраждалих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Кривий Ріг. Станом 12:30 загинула 1 особа та 52 постраждало. Аварійно-рятувальні роботи тривають», – йдеться у повідомленні.



Раніше було відомо про 44 поранених.

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня. Спочатку місцева влада повідомляла про одного загиблого та дев’ятьох постраждалих. Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції –загинув поліцейський. Ще девʼять працівників поліції поранені, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу.

Обстріл також спричинив пожежу на площі 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали розташовані поруч житлові будинки.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.