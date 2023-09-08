Удар РФ по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 44

Кількість постраждалих через ракетний удар РФ по Кривому Рогу зросла до 44 людей, ще одна людина загинула, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Раніше місцева влада повідомляла про 40 постраждалих.



«Кривий Ріг. За попередніми даними, станом на 11 год. загинула 1 особа, ще 44 – постраждали. У пункті психологічної допомоги ДСНС надано допомогу 68 особам», – йдеться повідомленні.

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня. Спочатку місцева влада повідомляла про одного загиблого. Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції –загинув поліцейський. Ще девʼять працівників поліції поранені, трьох із них дістали з-під завалів. Лікарі надають усім медичну допомогу.

Обстріл також спричинив пожежу на площі 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали розташовані поруч житлові будинки.

Читайте також: Обстріли прифронтових областей: двоє цивільних загинули в Запорізькій та Херсонській областях

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.