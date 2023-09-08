«Постраждалих вже 40» – влада про російський удар по Кривому Рогу

Кількість постраждалих через ракетний удар РФ по Кривому Рогу зросла до 32 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Раніше у МВС повідомляли про 25 поранених.



«Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або «задовільні». Втім, є й «важкі», – написав він у телеграмі.



За його словами, внаслідок російського обстрілу пошкоджені 3 адмінбудівлі, «побиті» 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка.

Згодом він додав, що поранених вже близько 40.

Російські війська обстріляли Кривий Ріг вранці 8 вересня. Спочатку місцева влада повідомляла про одного загиблого. Як уточнив керівник МВС Ігор Клименко, через російський удар зруйнована одна із адмінбудівель поліції –загинув поліцейський, ще трьох дістали з-під завалів, вони у важкому стані.

Обстріл також спричинив пожежу на площі 200 квадратних метрів. Крім того, постраждали розташовані поруч житлові будинки.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.