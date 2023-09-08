Кількість постраждалих через ракетну атаку РФ по Сумах зросла – МВС

Кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки по Сумах зросла до трьох людей, уточнює в телеграмі Міністерство внутрішніх справ.

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.



«Суми. Близько 05:30 ранку окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок влучання троє осіб поранені, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент», – йдеться у повідомленні.



Триває ліквідація наслідків ракетного удару.

Близько 5:30 на Сумщині оголосили повітряну ракетну небезпеку, яка тривала приблизно пів години. У соцмережах писали про звуки вибуху в місті. Місцева влада повідомила про роботу ППО у Сумах.

Згодом місцева влада повідомила, що війська РФ на світанку завдали ракетного удару по приватному сектору у Сумах.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні