Україна успішно перериває армії РФ лінії постачання – Курт Волкер про контрнаступ ЗСУ

Україна успішно перериває російські шляхи постачання на окупованих територіях, а ті, хто вважають, що контрнаступ ЗСУ гальмується, мають неправильні очікування. Таку думку висловив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017-2019 роках, дипломат Курт Волкер. Його зустріч із журналістами відбулася в Амерікан Юніверсіті Київ у четвер.

«Те, що Україна робить і робить успішно, – це серйозно перериває лінії постачання Росії, її здатність підтримувати свої сили, які окуповують Україну, зокрема Крим і південь України. Україна б’є по паливу, боєприпасах, логістиці, мостах і дорогах. Також використовує безпілотники, щоб вражати російські військово-морські кораблі, перериваючи російські поставки нафти, змушуючи зупиняти комерційне повітряне сполучення в Росії через удари безпілотників, які доносять реальність цієї війни до російського народу», – каже Курт Волкер.

Ті, хто критикують темпи просування ЗСУ, каже дипломат, «уявляють собі якесь швидке повернення території, яку росіяни утримували останній рік, – швидкий прорив, але це не так».

Як зазначив Волкер, Україна атакує у багатьох місцях вздовж лінії фронту, щоб Росія, змушена реагувати, розтягувала свої сили, і потім, «там, де це можливо, максимально безпечно пройти через найскладнішу місцевість».

Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України каже, у деяких районах на півдні українська армія вже пробралася крізь перші лінії мінних полів.

«Ми переходимо до наступної фази оборони. Але робимо це методично, обережно та з певним успіхом. Тож замість того, щоб дивитися на це (на контрнаступ – ред.) з відчаєм, я дивлюся із захопленням, що Україна досягає успіху за дуже складних обставин, без повітряного прикриття, без артилерійських систем найбільшої дальності, які ми могли б надати, і роблячи це обережно, щоб зберегти життя. Це насправді дуже вражає. Я не сумніваюся, що Україна здатна перемогти», – підсумовує Волкер.

На його думку, перемога України у війні – це унеможливити продовження наступальних операцій Росії та утримання нею захоплених територій.

«І я вважаю, що Україна може це зробити», – впевнений дипломат.

Генштаб ЗСУ 7 вересня повідомив про успіх українських військових в районах південніше Роботиного та західніше Вербового на південному фронті.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський 3 вересня підтвердив, що українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування. За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою.