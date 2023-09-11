«Ми втратили багато людей»: Зеленський розповів, про що хоче поговорити з Байденом

Президент Володимир Зеленський хоче обговорити зі своїм американським колегою Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені.

Як розповів український лідер в інтерв’ю журналістам CNN, «дуже важлива думка та підтримка» Байдена щодо передачі Україні ATACMS.

«Я думаю, він може перевернути цю сторінку війни. Одного разу він уже зробив це з HIMARS», – сказав він.

Президент додав, що це буде не перша розмова з Байденом щодо ATACMS.

«Ми просуваємося. Я сподіваюся, ми отримаємо їх восени», – сказав Зеленський.

Він також зауважив, що «Україні дуже важливо не робити паузу у контрнаступі, і саме для цього й потрібні ATACMS». Саме тому слід «якомога швидше пересадити льотчиків Повітряних сил ЗСУ на західні винищувачі», наголосив Зеленський.

«Ми всі хочемо досягти успіху та щасливого кінця. Але це не кіно на півтори години. Це контрнаступ. Це не фільм зі щасливим кінцем. У нас не буде щасливого кінця. Ми втратили багато людей. Це не щасливий кінець. Треба це визнати. І перемога – єдина річ, яка може принести деокупацію, і не дати Росії можливості напасти на інші країни: країни Балтії, Польщу, та всіх нас повернути до Радянського Союзу», – підсумував Зеленський.

Раніше цього року Велика Британія і Франція поставили Україні ракети Storm Shadow (вони ж SCALP), офіційна далекобійність яких становить 250 кілометрів. Україна вже застосовувала їх для ударів по окупованих Росією територіях.

Київ місяцями просив у Вашингтону надати ATACMS.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що «це все ще на розгляді».