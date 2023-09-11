ЗСУ звільнили частину Опитного: деталі. Коли будуть ATACMS? G20: США і РФ задоволені

- Генштаб ЗСУ тепер офіційно підтвердив те, що українські військові висадилися і закріпилися на Лівому – окупованому березі Дніпра. У Росії тим часом продовжують звітувати про успішно відбиті атаки. Які операції там проводять ЗСУ і яка загалом ситуація на півдні? Говоримо з головою пресцентру Сил оборони півдня України Наталією Гуменюк.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет ATACMS дальнього радіусу дії. Про це пише видання Financial Times, посилаючись на джерела в адміністрації президента США. Чому Байден вагається? У чому перевага ATACMS над британськими Storm Shadow і французькими Scalp, які вже має ЗСУ? Та коли українська армія зможе їх застосувати?
- Росія зосередила близько 420 тисяч військових на окупованих українських територіях. В тому числі в Криму. Про це повідомляють в головному управління розвідки. Який план в армії РФ на осінь та зиму? Для чого стягують війська і чи вистачить російській армії сил нападати?
- Країни G20 погодили декларацію за результатами саміту в індійському Нью-Делі. В остаточному документі країни не засудили військове вторгнення Росії в Україну. В Україні офіційно засудили таке комюніке. А от в Росії результатами саміту задоволені. Чи означає це, що Росія може вийти з міжнародної ізоляції? Що це означає для української дипломатії? Поговоримо.
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