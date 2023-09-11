ЗСУ звільнили частину Опитного: деталі. Коли будуть ATACMS? G20: США і РФ задоволені

Як бізнес у Бельгії «полює» на працівників із України

До реалій у Європейському союзі призвичаюються не лише українські біженці, а й бізнес. Це доводить історія суші-закладів, чий власник після повномасштабного вторгнення переїхав до Бельгії, де його мережа нині процвітає. У свій заклад він охоче працевлаштовує саме українців.