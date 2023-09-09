Африканський союз став постійним членом «Групи двадцяти». Про це заявив нинішній голова G20 – прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді – на саміті групи у Делі.

Рішення було широко очікуваним перед початком саміту, що відкрився в суботу.

Як пише Reuters, Африканський союз, організація з 55 держав-членів, тепер має такий же статус, як і Європейський союз – досі єдиний регіональний блок із повноправним членством. Попередня назва статусу організації була «запрошена міжнародна організація».

Моді зробив надання голосу Глобальному півдню центральною темою цьогорічного саміту, і надання постійного членства Африканському союзу стало сильним кроком у цьому напрямку, повідомляє агенція AP.

«Ми вітаємо Африканський союз як постійний член G20 і твердо переконані, що його долучення зробить значний внесок у вирішення глобальних проблем сучасності», – йдеться у проєкті декларації за підсумками саміту, з яким ознайомився Reuters.

Тепер у G20 – двадцять один учасник, включаючи Євросоюз, який досі був єдиним повноправним членом-блоком. Також серед членів групи США, Китай та Росія. На частку G20 припадало близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та близько двох третин населення планети. З прийняттям до групи Африканського союзу, який об’єднує 55 держав, цифри збільшаться.

Цьогорічний саміт G20 вперше проходить у Південній Азії.

Серед учасників зустрічі – президент США Джо Байден, британський прем’єр Ріші Сунак, президент Франції Емманюель Макрон. На форумі не присутні лідери Росії та Китаю – Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Замість Путіна на саміт у Делі прибув міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

На саміті лідери обговорюють питання, пов’язані зі зміною клімату, продовольчою безпекою і реструктуризацією боргів бідних країн. Водночас наголошується, що розбіжності щодо війни Росії проти України можуть ускладнити узгодження й ухвалення спільної підсумкової декларації.

ЗМІ також звертають увагу на те, що коли 9 вересня Моді відкривав дводенний саміт G20 у Делі, на картці перед ним було вказано не Індія, а Бхарат. Перед зустріччю G20 висловлювалися припущення, що офіційну назву Індії можуть змінити. Поки що підтверджень, що це станеться, немає. Бхарат – назва держави на хінді, закріплена в конституції.