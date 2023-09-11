Україна повернула під контроль «вишки Бойка» у Чорному морі – ГУР

Україна повернула контроль над нафтодобувними платформами біля берегів Криму в Чорному морі, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони.

«Унікальну операцію зі встановлення контролю над «вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ (самопідіймальні бурові установки – ред.) «Таврида» і «Сиваш», – йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС (радіолокаційну станцію) «Неву», яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

«Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити», – повідомили в ГУР.

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«Вишки Бойка» — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях.

Зокрема, як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Повідомлення про удари військ ЗСУ по бурових установках незаконно привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка», надходять з червня минулого року.