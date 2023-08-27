Україна та РФ ведуть бої за стратегічно важливі газові та нафтові платформи у Чорному морі – британська розвідка

На тлі високої напруженості у Чорному морі відбуваються бої між морськими та повітряними силами України та РФ за стратегічно важливі газові та нафтові платформи між Кримом та Одесою. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

«Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря. Платформи експлуатуються компанією «Чорноморнафтогаз» (так звані «вишки Бойка – ред.), які захопила проросійська окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року. Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично захоплювали їх своїми військами», – йдеться в повідомленні у твітері.

Британська сторона відзначає, що платформи мають цінні вуглеводневі ресурси. «Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для гелікоптерів і для розміщення ракетних систем великої дальності», – кажуть британські фахівці.

Повідомлення про удари військ ЗСУ по бурових установках незаконно привласненого Росією «Чорноморнафтогазу», які ще називають «вишками Бойка», надходять з червня минулого року.