В ISW назвали ймовірні обставини, за яких ЗСУ можуть здійснити значний прорив на південному фронті

В американському інституті вивчення війни (ISW) вважають, що українські війська можуть здійснити значний прорив на південному фронті, якщо підтвердиться низка ключових припущень.

Аналітики інституту кажуть: український успіх буде вірогіднішим, якщо:

російські війська не мають необхідних резервів та бойової сили для підтримки оборони у західній частині Запорізької області;

українські війська зберігають достатню бойову міць, щоб продовжувати наступ після виснаження бойових сил РФ;

російські оборонні позиції за нинішнім районом бойових дій не так сильно заміновані та добре підготовлені, як укріплення, що прорвали українські війська.

«ISW продовжує вважати, що російські збройні сили не мають достатніх сил, розгорнутих у західній частині Запорізькій області, щоб повністю укомплектувати свою ешелоновану оборону, і що українські сили матимуть можливість діяти швидше через російські польові укріплення, якщо ті не будуть належним чином укомплектовані», – йдеться в огляді.

Водночас аналітики додають: «Залишається незрозумілим, чи українські сили мають достатньо резервних сил і бойової потужності, щоб продовжувати проводити наступальні операції на півдні доти, поки російська оборона не буде прорвана. Також залишається незрозумілим, наскільки заміновані та добре підготовлені російські позиції.

Український контрнаступ перебуває у надзвичайно динамічній фазі, кажуть в ISW, але «нещодавні багатообіцяючі повідомлення про тактичний прогрес України, включаючи прорив деяких російських польових укріплень в районі Оріхова, не слід сприймати як гарантію того, що Україна перебуває на порозі значного оперативного успіху».

ISW радять проявити терпіння до плану української кампанії та очікувати, що контрнаступ ЗСУ триватиме до зими 2023-го – весни 2024 року. «Україні не обов’язково здійснювати раптове і різке глибоке проникнення, щоб досягти успіху», – кажуть аналітики.

За даними Генштабу ЗСУ, на південному напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. За минулу добу ЗСУ відбили атаки в районі населеного пункту Роботине Запорізької області та продовжують закріплятися на зайнятих рубежах.