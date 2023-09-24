Українські військові «поглиблюють проникнення» в Запорізьку область – ISW

Українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, заявляє у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«На відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як елементи російського 70-го полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботиним і Новопрокопівкою», – йдеться в повідомленні.

Крім того, аналітики зауважили, що численні російські джерела заявили, що 22 вересня російські війська нібито відбили українську атаку на північну частину Новопрокопівки. «Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки», – заявили в ISW.

Крім того, в ISW зазначили, що зараз готові оцінити, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового на заході Запорізької області. Водночас аналітики зауважили, що ці укріплення є не кінцевою оборонною лінією РФ на заході Запорізької області.

«Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається незрозумілою. Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншейної лінії російських бойових позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно і систематично пробивається», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова) є більше протитанкових окопів і бойових позицій, «однак неясно, наскільки ці позиції укомплектовані».

«ISW продовжує вважати, що російські військові не мають достатніх сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, щоб повністю укомплектувати свою глибинну оборону, і що українські війська повинні мати змогу швидше проходити через російські польові укріплення, якщо вони належним чином не укомплектовані», – заявили в ISW.

Напередодні командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.

«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – заявив він в інтервʼю CNN.

Телеканал наголошує, що перевірити заяву Тарнавського зараз неможливо і що російська сторона «малює іншу картину того, що відбувається».

Водночас, зазначає CNN, аналіз відкритих джерел показує, що «деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове».

Раніше цього тижня аналогічне повідомлення оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW). Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляли 22 вересня аналітики ISW, хоча, на їхню думку, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар військ РФ.