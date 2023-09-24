Генштаб повідомив про понад 20 бойових зіткнень за добу

Українські військові продовжують ведення оборони на сході й півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку і наступальних дій на Бахмутському напрямку, протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 24 вересня Генеральний штаб ЗСУ.

«У зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі повідомили, що минулої доби українські військові відбили атаки загарбників у районі Авдіївки Донецької області.

«На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів», – йдеться у зведенні.

У Генштабі додали, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, зокрема, в районі Вербового Запорізької області «витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах».

Напередодні командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.

«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – заявив він в інтервʼю CNN.

Телеканал наголошує, що перевірити заяву Тарнавського зараз неможливо і що російська сторона «малює іншу картину того, що відбувається».

Водночас, зазначає CNN, аналіз відкритих джерел показує, що «деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове».

Раніше цього тижня аналогічне повідомлення оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW). Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляли 22 вересня аналітики ISW, хоча, на їхню думку, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар військ РФ.