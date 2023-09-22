Українська бронетехніка проникла за останню лінію російських укріплень у Запорізькій області – ISW

Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляє 22 вересня американський Інститут вивчення війни (ISW), хоча, як пишуть аналітики, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар військ РФ.

«Геолокаційні кадри, опубліковані 21 вересня, вказують на те, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень типу «зуби дракона», які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Однак незрозуміло, чи утримують українські війська ці позиції», – йдеться в повідомленні.

Експерти ISW вперше відзначають, що ЗСУ використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони, на їхню думку присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного шару вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього шару достатньою мірою для того, щоб перекинути свою техніку вперед.

«Здатність українських військ перекинути бронетехніку до найпотужніших російських оборонних рубежів, призначених для їхньої зупинки, і прорвати їх, а також керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі», − наголошують аналітики.