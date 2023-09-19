Стратком ЗСУ заявляє про «успішний удар» по штабу російських військ в окупованому Мелітополі

Збройні сили України завдали «успішного удару» по штабу російських військ в окупованому Мелітополі, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.



«Близько 7:00 Збройні сили України завдали успішного удару по штабу окупантів в районі тимчасово окупованого Мелітополя», – йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні міський голова Іван Федоров з посиланням на місцевих жителів заявив, що в окупованому Мелітополі було щонайменше п’ять вибухів. За його даними, найгучніше було в районі заводу «Автокольорлит».

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може незалежно перевірити ці дані.

Мелітополь у Запорізькій області війська РФ окупували на початку повномасштабної війни. Обраний мер міста Іван Федоров, який перебуває на вільній території України, регулярно повідомляє про вибухи в місті та його околицях, внаслідок яких гинуть чи зазнають поранень особи, призначені Росією в окупаційну адміністрацію.