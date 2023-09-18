Маляр розповіла, скільки території вже звільнили ЗСУ на південному напрямку

Від початку наступу на південному напрямку, Сили оборони вже звільнили 260 квадратних кілометрів території, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Наш основний напрямок наступу – це південь. І на півдні у нас так само були просування вперед минулого тижня. Зокрема, йдеться про Мелітопольський напрямок. Але по всьому півдню ворог знаходиться в обороні. І Запорізький та Херсонський напрямок – це там, де ворог захищається», – сказала вона.

Маляр каже, що Збройні сили України «дуже впевнено знищують потенціал ворога».

«Тобто їм (російським військовим – ред.) захищатися дуже складно», – додала чиновниця.

«На що спроможний ворог? Їм вдається обстрілювати. Тому що у них багато зброї, перевага по озброєнню. І вони обстрілюють Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області. І активно використовують «Ланцети», - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що «ЗСУ відбивають атаки ворога в районі Новодарівки, Новомихайлівки та Новоданилівки Запорізької області».

Маляр уточнила, що по Мелітопольському напрямку ЗСУ вдається просуватися, було звільнене Роботине.

«Так от довкола, або як військові кажуть в районі Роботиного, це південніше і східніше цього населеного пункту ми мали успіхи», – додала вона.

Маляр повідомила, що протягом минулого тижня на південному напрямку Збройним силам вдалося звільнити 5,2 км.

Останнім часом Генштаб повідомляє про наступ Сил оборони південніше від міста Бахмут.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.