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Маляр розповіла, скільки території вже звільнили ЗСУ на південному напрямку

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр каже, що Збройні сили України «дуже впевнено знищують потенціал ворога»

Від початку наступу на південному напрямку, Сили оборони вже звільнили 260 квадратних кілометрів території, розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Наш основний напрямок наступу – це південь. І на півдні у нас так само були просування вперед минулого тижня. Зокрема, йдеться про Мелітопольський напрямок. Але по всьому півдню ворог знаходиться в обороні. І Запорізький та Херсонський напрямок – це там, де ворог захищається», – сказала вона.

Маляр каже, що Збройні сили України «дуже впевнено знищують потенціал ворога».

«Тобто їм (російським військовим – ред.) захищатися дуже складно», – додала чиновниця.

«На що спроможний ворог? Їм вдається обстрілювати. Тому що у них багато зброї, перевага по озброєнню. І вони обстрілюють Запорізьку, Херсонську, Миколаївську області. І активно використовують «Ланцети», - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони зазначила, що «ЗСУ відбивають атаки ворога в районі Новодарівки, Новомихайлівки та Новоданилівки Запорізької області».

Маляр уточнила, що по Мелітопольському напрямку ЗСУ вдається просуватися, було звільнене Роботине.

«Так от довкола, або як військові кажуть в районі Роботиного, це південніше і східніше цього населеного пункту ми мали успіхи», – додала вона.

Маляр повідомила, що протягом минулого тижня на південному напрямку Збройним силам вдалося звільнити 5,2 км.

Останнім часом Генштаб повідомляє про наступ Сил оборони південніше від міста Бахмут.

У серпні стало відомо про звільнення Роботиного. Бійці 47-ї бригади Збройних сил України 23 серпня повідомили, що встановили український прапор над будівлею зруйнованої школи у Роботиному.

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