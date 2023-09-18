Радіо Свобода Weekly: Сили оборони України звільнили два села біля Бахмуту

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Звільнивши Кліщіївку, ЗСУ отримали плацдарм для подальшого наступу – Євлаш

Звільнивши Кліщіївку біля Бахмуту, українські війська отримали плацдарм для подальшого наступу, заявив керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш увечері 17 вересня в ефірі національного телемарафону.

«Населений пункт Кліщіївка офіційно звільнено від окупантів. Наші захисники продовжують закріплятися на місцевості, проводять стабілізаційні дії, в тому числі з розмінування. На цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці окупаційних підрозділів, а саме: десантним підрозділам окупаційної армії, батальйону «Ахмат» з «кадирівцями», також «Шторм Z», головного розвідувального управління Генштабу РФ, також розбили і завдали потужних ударів по мотострілецьких підрозділах. Так, зараз ми здобули для себе плацдарм, який дозволить розвивати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів», – наголосив він.

За його словами, звільнення села Кліщіївка дозволяє контролювати логістичні маршрути, які забезпечують окуповане місто Бахмут. Більше інформації за лінком

Генштаб: ЗСУ «в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою» на Донеччині

15 вересня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що українські військові взяли під контроль село Андріївка біля Бахмуту.

«У ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», – зазначили в Генштабі. Про це тут

«Україна веде контрнаступ із однією рукою, зав’язаною за спиною». Інтерв’ю з Куртом Волкером

Курт Волкер – американський дипломат, з 2017 до 2019 року він обіймав посаду спеціального представника Держдепартаменту США з питань України. Саме йому тоді довірили координувати зусилля Америки щодо припинення війни на Донбасі.

Для цього Волкер контактував із керівництвом України та Росії, комунікував роботу в «нормандському форматі», їздив у зону бойових дій на сході, а тому добре знається у внутрішніх справах України.

В інтерв’ю для Радіо Свобода під час візиту Курта Волкера до Києва поговорили, зокрема, про: доцільність заміни міністра оборони в час війни; чому Захід натякає Україні на проведення виборів у воєнний час; контрнаступ ЗСУ та чому помилково чекати швидкого повернення територій? Текстова публікація тут

Сили спецоперацій розповіли деталі атаки на Севастополь та кораблі РФ

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ допомогли здійснити атаку на окупований Севастополь, в результаті якої було знищено російський десантний корабель і підводний човен, йдеться в повідомленні українських військових.

У Силах спеціальних операцій ЗСУ зазначили, що отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону». Вони базувалися на судноремонтному заводі у Севастополі.

«Для ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню залучили операторів ССО. На човнах група підійшла до безпечного місця і завдяки підводним засобам дісталася до берега», – кажуть військові. Бійці ССО «за допомогою засобів розвідки ідентифікували ціль та навели вогонь, а пізніше скоригували його і підтвердили знищення цілей». Про це тут

Російські дрони долетіли до Румунії. Що змусить НАТО відповісти?

Чому НАТО не завдає військової відповіді Росії в таких випадках, які сталися в Румунії, коли російські безпілотники потрапили до цієї країни? Як експерти оцінюють відповідь Румунії на цю подію і з чим її пов'язують? Від чого залежить доля судноплавства у Чорному морі, чи вплине на нього повернення під контроль України «вишок Бойка»?

Про все це – в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Суд обрав народному депутату Шуфричу запобіжний захід

Народного депутата Нестора Шуфрича заарештували у справі про державну зраду. Він перебуватиме в СІЗО щонайменше два місяці.

Згідно з рішенням Печерського районного суду Києва, обраний народному депутату запобіжний захід не передбачає альтернативи у вигляді застави.

В СБУ повідомили Радіо Свобода про обшуки у народного депутата члена депутатської групи «Платформа за життя та мир» Нестора Шуфрича за підозрою у державній зраді. Сам Шуфрич публічно не коментував подію. Більше інформації тут

«На всі російські банки, олігархів і виробників»: посол України в США Маркарова розповіла про санкції і зброю

Кого і чого стосуються нові санкції проти Росії, про які оголосили США? Чому вони були запроваджені саме зараз? Чим займатиметься спецпредставник США з економічного відновлення України, яким призначили Пенні Пріцкер? Хто конкретно контролює використання допомоги, яку надають США Україні? Коли ЗСУ можуть очікувати на отримання ATACMS?

Про це Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live розпитало посла України в США Оксану Маркарову. Читайте і дивіться за лінком

Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи «висловив занепокоєння» щодо легітимності та законності поправок до Конституції Росії, які дозволили президенту країни Володимиру Путіну залишатися на посаді до 2036 року, йдеться у відповідній заяві ПАРЄ.

Ці поправки, в тому числі знімають обмеження на президентський термін та дозволяють Путіну залишатися на посаді президента до 2036 року, коли йому виповниться 83 роки.

«Переважна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила РФ на фактичну диктатуру», – заявили парламентарії. Комітет одноголосно схвалив проєкт резолюції. Про це тут

Про «карколомні» зміни у Вільнюсі, членство у НАТО і ЄС під час війни та зерно. Ексклюзив з Ольгою Стефанішиною

Попри масштабну війну, Україна готується до членства як у Євросоюзі, так і в НАТО, а військово-політичне, надто – економічне – об’єднання своєю чергою готуються до можливого розширення.

Про порядок денний відносин між Україною й НАТО, сформований самітом альянсу у Вільнюсі, прогрес Києва на шляху до членства, виконання ним критеріїв, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ до ЄС, складні взаємини з Угорщиною та зернове «загострення» з Польщею Радіо Свобода поговорило в Брюсселі з віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Чи можуть обернутися проблеми з Польщею, дружньою до України, блокадою руху до ЄС? І як Україна переконуватиме союзників по НАТО діяти рішучіше на саміті у Вашингтоні 2024 року? Про це й не тільки – в ексклюзивному інтерв'ю за лінком

«Її запам’ятають за лідерство». Відомі постаті, політики та колеги про Інну Кузнецову

16 вересня у Вільнюсі відійшла у вічність донедавна керівниця Київського бюро Радіо Свобода, багатолітня головна редакторка Інна Кузнецова (1963–2023). Останнім часом вона важко хворіла і перебувала на лікуванні у столиці Литви.

На її смерть відреагували відомі політичні і громадські діячі, організації, колеги і друзі. На Радіо Свобода Інна Кузнецова працювала з 2009 року. Читайте і дивіться тут

Мобілізація в армію Росії: як заганяють до війська чоловіків на окупованих територіях?

Отримати паспорт, а потім і «квиток на війну». За інформацією українського Центру національного спротиву – окупаційна влада на так званих виборах до місцевих органів влади на окупованих частинах української території, що проводилися тиждень тому, збирала дані чоловіків для «військкоматів».

Схоже, що підготовка до чергової хвилі мобілізації в окупації вже йде на повну. Текстова публікація тут

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ЮНЕСКО: після Одеси до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, внесли об’єкти у Києві та Львові

Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вирішив внести об’єкти «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська лавра» та «Львів – ансамбль історичного центру» до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, через загрозу знищення, спричинену російськими атаками.

У ЮНЕСКО зауважують, що, перебуваючи під ризиком прямої атаки, ці об’єкти спадщини також вразливі до ударних хвиль.

Комітет констатував, що ці два об’єкти спадщини видатної універсальної цінності залишаються під постійною загрозою з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це тут

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