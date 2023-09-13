Семінаристи УПЦ (МП) покинули Києво-Печерську лавру – пресслужба заповідника

Духовна академія та семінарія Української православної церкви (Московського патріархату) звільнила приміщення Києво-Печерської лаври, повідомила пресслужба заповідника.

«Національний заповідник Києво-Печерська лавра у законний спосіб продовжує роботу щодо фактичного повернення приміщень, які належать державі. Духовна академія та семінарія УПЦ звільнила приміщення Києво-Печерської лаври», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що комісія заповідника опечатала корпуси №63, №64, які використовували як навчально-адміністративні приміщення.

«Позиція заповідника залишається незмінною: всі об’єкти Києво-Печерської лаври мають бути повернуті в користування державі», – йдеться в повідомленні.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

29 березня закінчилася дія Договору про оренду приміщень між Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Українською православною церквою (Московського патріархату). УПЦ (МП) має залишити святиню, але відмовляється це робити, зокрема з території Нижньої лаври.

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