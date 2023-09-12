«Перекваліфікувався» з диякона УПЦ (МП) на помічника охочим уникнути мобілізації – СБУ про затримання на Одещині

Служба безпеки України повідомила, що на Одещині викрито чергову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Як повідомляє пресслужба СБУ, у справі затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП).

«За гроші він «допомагав» потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики. Для реалізації оборудки фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади. Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України. Вартість одного «місця у списку» становила від 4,5 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів. Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його «на гарячому», – йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон.

«Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна», – вказали у спецслужбі.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Під час воєнного стану, який діє в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії, громадянам України призовного віку заборонено виїзд за кордон, але певним категоріям громадян можуть видавати тимчасовий дозвіл на перетин кордону. Такий дозвіл передбачає обовʼязкове повернення в Україну.