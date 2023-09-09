Зміни в мобілізації: омбудсмен пропонує прибрати формулювання «обмежено придатний»

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Раді національної безпеки та оборони прибрати формулювання «обмежено придатний».

«Щодо рішення «обмежено придатний»: ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають вад, не мають проблем зі здоров’ям, як «непридатні», а громадянам України, які мають відкриті проблеми зі здоров’ям, є багаторічні діагнози, їм видали оці довідки «обмежено придатний». Це потребує врегулювання», – розповів омбудсмен.

На думку омбудсмена, громадянин України повинен бути або придатним до виконання військової служби, або непридатним.

«Якщо він, наприклад, в силу свого здоров’я непридатний до виконання бойових задач з автоматом в руках прямо на передовій і в нього є, наприклад, проблеми з хребтом, він може бути в штабі або в складі ракетних військ, може займатись IT (військовим напрямком). Я дав рекомендацію на РНБО, щоб питання обмежено придатний, непридатний чи повністю придатний було врегульоване через військові професії. І таким чином чітко показати громадянину України, якщо він придатний, але в нього є проблеми зі здоров'ям, то він придатний саме для проходження служби у певних військах, які, наприклад, не пов'язані взагалі з передовою», – заявив Лубінець.

Він наголосив, що процедура має відбуватися «максимально прозоро», зрозуміло для громадян та цифровізовано. Крім того, до електронних баз повинні мати доступ громадяни, лікарі та інституції, які здійснюють парламентський контроль. На думку омбудсмена це «унеможливить корупцію та надасть можливість дійсно захищати права громадян, якщо вони порушуються».

Лубінець також поінформував, що наразі вже перевірили 75% ВЛК, решту планують перевірити до кінця вересня.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Востаннє перед цим парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у травні – на 90 днів, до 18 серпня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.