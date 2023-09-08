Першим добровольцям-цивільним вручили посвідчення УБД – Мінветеранів

Першим добровольцям-цивільним вручили посвідчення учасників бойових дій (УБД), повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Як зазначається, посвідчення УБД захисникам-добровольцям вручив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

У відомстві кажуть, що статус УБД отримали цивільні особи, які у взаємодії зі Збройними силами України, поліцейськими та іншими офіційними військовими формуваннями проводили диверсійно-розвідувальні дії, знищували військову техніку та особовий склад військ РФ у Київській, Чернігівській, Запорізькій та інших областях України.

Йдеться по цивільних, які в перший місяць повномасштабного російського вторгнення – з 24 лютого по 25 березня 2022 року – самостійно або у складі добровольчих формувань стали на захист України, проте не були оформлені до складу будь-яких військових формувань або правоохоронних органів.

«Важко оцінити роль захисників-добровольців, які в перші дні повномасштабного вторгнення військ російської федерації 24 лютого 2022 року без вагань долучилися до оборони нашої держави, у подальшому ході війни. Такі добровольці беззаперечно заслуговують на статус учасника бойових дій та відповідну соціальну підтримку від держави», – сказав Порхун.

22 серпня Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які слід подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД).

22 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні нині близько мільйона людей є учасниками бойових дій.

У липні минулого року Олексій Резніков казав, що на той момент понад мільйон людей «у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони».

Мінветеранів у вересні 2022 року повідомляло, що в Україні налічується майже 500 тисяч учасників бойових дій.