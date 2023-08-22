Кабмін спростив набуття статусу учасника бойових дій

Кабінет міністрів зменшив кількість документів, які слід подати для набуття статусу учасника бойових дій (УБД), зазначив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вніс зміни до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

«Спрощено порядок надання статусу учасника бойових дій за рахунок зменшення кількості документів, що подаються на розгляд відповідної комісії з питань визначення статусу учасника бойових дій», – написав Мельничук.

Він уточнив, що зараз необхідно надати лише довідку про безпосередню участь особи у захисті України, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій.

22 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні нині близько мільйона людей є учасниками бойових дій.

У липні минулого року Олексій Резніков казав, що на той момент понад мільйон людей «у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони».

Мінветеранів у вересні 2022 року повідомляло, що в Україні налічується майже 500 тисяч учасників бойових дій.