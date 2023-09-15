Ігор Коломойський отримав нову підозру – СБУ

У Службі безпеки повідомили про викриття «нових фактів злочинної діяльності» власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Відтак йому повідомлено про додаткову підозру за трьома статтями, повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, йдеться про незаконні дії з документами, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

«За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку», – розповіли у СБУ.

Наразі досудове розслідування триває, зазначили у відомстві.

Раніше Коломойському оголосили про підозу в заволодінні коштами Приватбанку та вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей. 2 вересня суд обрав йому запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.