НАБУ повідомило Коломойському про ще одну підозру – в заволодінні коштами «Приватбанку»

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому кінцевому бенефіціару «Приватбанку» про підозу в заволодінні коштами банку – про це повідомила пресслужба відомства 7 вересня.

Йдеться про заволодіння коштами на суму понад 9,2 мільярда гривень. У справі фігурують шестеро людей.

«У січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 мільярда гривень під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю», – йдеться в повідомленні.

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Після цього 446 мільйонів гривень із цієї суми нібито перерахували трьом пов’язаним компаніям під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – ще двом. Зрештою кошти потрапили на особовий рахунок кінцевого бенефіціара «ПриватБанку». Згодом, додає НАБУ, він вніс ці кошти до статутного капіталу банку на виконання вимог Національного банку.

Інші підозрювані в справі:

ексголова правління «Приватбанк»

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з «Приватбанком»

заступник голови правління «Приватбанк» – директор казначейства

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства «Приватбанк»

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу «Приватбанк»

Їм повідомили про підозру за статтями про привласнення майна, відмиванні коштів і службовій підробці.

НАБУ не називає імені підозрюваних, але обставини вказують на українського олігарха, ексголову Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

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Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У лютому 2023 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність «Приватбанку».