Арешт Коломойського – «ключовий тест» антикорупційної кампанії Зеленського

Заслужено чи ні, але український магнат Ігор Коломойський став для багатьох у Вашингтоні та Брюсселі втіленням корупції, яка стримувала Україну економічно та політично з моменту її незалежності більше трьох десятиліть тому. Погляд ззовні...

60-річний бізнесмен, який внесений США до «чорного списку корупціонерів», протягом багатьох років посилав озброєних людей захоплювати компанії, погрожував чиновникам, обманював державу та підкуповував парламентарів.

«Він справді numero uno (перший номер) з точки зору завдавання активної шкоди. Він захищає корумповані інтереси від хвилі реформ», – сказав Радіо Свобода Джон Гербст, колишній посол США в Україні.

Але вражаюча здатність Коломойського десятиліттями уникати кримінальної відповідальності, можливо, закінчилися 2 вересня, коли його заарештували в Україні за підозрою в шахрайстві та відмиванні грошей через державну компанію.

Арешт Коломойського був «демонстрацією того, що недоторканних немає

Eв’язнення Коломойського, який колись був третьою найбагатшою людиною в Україні за версією Forbes, є чи найрезонанснішим із серії недавніх арештів підозрюваних в корупції, відколи президент Володимир Зеленський почав демонструвати політичну волю до реальної боротьби з корупцією.

Хоча усі українські президенти протягом десятиліть обіцяли боротися з корупцією, не показуючи реальних результатів.

Однак, повномасштабне вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року поставило боротьбу з корупцією на один рівень із необхідністю відбивати агресію.

Деякі політики на Заході намагаються використати імідж України як надзвичайно корумпованої країни, який до того ж, усіляко намагається поширювати на Заході російська пропаганда, як привід для обмеження критично важливої військової допомоги.

Що означає арешт Коломойського?

Як для українців, так і для їхніх західних союзників жоден інший арешт не міг би дати такого сильного сигналу про те, що Україна рішуче налаштована боротися з корупцією, ніж арешт Коломойського.

«Це найвідоміше ім’я в Україні та за кордоном, яке демонструє боротьбу з корупцією», – сказала Радіо Свобода Тетяна Шевчук, юрист київської громадської організації «Центр протидії корупції».

В інтерв’ю Радіо Свобода Володимир Фесенко, київський політолог, сказав, що арешт Коломойського був «демонстрацією того, що недоторканних немає».

Це найвідоміше ім’я в Україні та за кордоном, яке демонструє боротьбу з корупцією

Вибори в Україні мають відбутися навесні 2024 року, і хоча війна може відсунути їх на невизначений термін, серія арештів, пов’язаних з корупцією, безсумнівно, підвищить рейтинги Зеленського.

Для тих політиків у Вашингтоні, які підтримують допомогу Україні, арешт Коломойського є «чудовою темою для розмови», сказав Гербст.

Зараз Конгрес обговорює, чи схвалити законопроєкт президента Джо Байдена про надзвичайні витрати в розмірі 40 мільярдів доларів, більше половини з яких піде на важливу військову та гуманітарну допомогу для України, оскільки вона намагається витіснити російські сили у контрнаступі.

Значна меншість республіканців не погоджується надавати таку велику допомогу Україні, часто підкреслюючи сумнозвісну репутацію країни як корумпованої, незважаючи на значне покращення реформи боротьби з корупцією.

Коломойський, мабуть, найвідоміший з українських олігархів, які збили свої статки на уламках СРСР, скупили колишні державні активи за найнижчими цінами або просто прихопили їх, іноді застосовуючи позазаконні чи насильницькі методи.

Уродженець Дніпра, великого промислового міста на південному сході України, Коломойський володів банками, енергетичними компаніями, металургійними компаніями, авіакомпаніями та одним із найвпливовіших телеканалів країни.

Протягом багатьох років, коли олігархи консолідували свої активи, багато хто з ним намагався очистити свій імідж.

До вторгнення Росії в Україну в 2022 році ці магнати володіли величезною владою за лаштунками, використовуючи свої статки та медіа-активи, щоб завоювати лояльність політиків, суддів і парламентарів і просувати політику, яка приносила користь їхнім компаніям.

Зеленський і Коломойський: який зв'язок?

Телеканал Коломойського підтримав президентську виборчу кампанію Зеленського в 2019 році, і йому приписують те, що він допоміг політичному новачку перемогти в переконливій боротьбі з чинним тоді президентом Петром Порошенком.

Це викликало тривогу в країні та за кордоном, що Зеленський може бути прихильником Коломойського, особливо після того, як він призначив колишнього юриста магната керівником свого Офісу.

Згідно з телеграмою посольства США в 2019 році, іноземні керівники, які працюють в Україні, побоювалися, що це означає «повернення до старих способів ведення бізнесу».

Зеленського продовжували переслідувати підозри навіть після того, як він підписав ухвалений парламентом закон, що шкодить інтересам Коломойського.

Для Зеленського завжди було токсично, що США розслідують найближчого до нього олігарха

Тиск на Зеленського, щоб публічно дистанціюватися від відомого олігарха, лише посилився після того, як у серпні 2020 року ФБР оголосило, що розслідує справу проти Коломойського за нібито розкрадання сотень мільйонів доларів із його українського банку та використання виручених коштів для купівлі комерційної нерухомості в США.

Через сім місяців Держдепартамент США вніс Коломойського в чорний список за корупцію та підрив демократії всередині країни, що багато експертів розцінили як сигнал Зеленському довести справу до ладу.

«Для Зеленського завжди було токсичним, що США ведуть слідство щодо найближчого до нього олігарха», – сказала Шевчук.

У 2021 році Зеленський підписав «антиолігархічний» законопроєкт, який фактично ставить перед українськими олігархами жорсткий вибір: або утриматися від політики, або продати свої медіаактиви.

Коломойський «не той тип особистості, який відступає

Однак законопроєкт був розкритикований експертами в країні та за кордоном як «популістський», яким можна зловживати, щоб націлити на політичних опонентів або їхніх прихильників.

Проєкт закону був частиною ширшої кампанії, яку Зеленський назвав «деолігархізацією» – обмеженням влади магнатів.

У звіті 2021 року Ендрю Вілсон, експерт з України Європейської ради з міжнародних відносин, сказав, що «ключовим тестом» кампанії Зеленського з приборкання олігархів буде те, як він поводитиметься із Коломойським.

«Українська влада змушена зайнятися [Коломойським], щоб продемонструвати свої реформаторські зусилля перед США», – написав раніше Вілсон.

Коли Зеленський продовжував свою передвиборчу кампанію, Коломойський, здавалося, продовжував працювати як завжди.

Колишній посол США Гербст сказав Радіо Свобода, що «саме Коломойський, здавалося, поводився так, ніби міг робити те, що захоче».

Магнат продовжив боротьбу за відновлення контролю над «Приватбанком», найбільшим кредитором країни, який був поглинений державою в 2016 році після того, як Нацбанк заявив, що він знаходиться на межі банкрутства.

Захід, який за ці роки надав Україні фінансову допомогу на мільярди доларів, різко виступив проти будь-яких кроків щодо повернення «Приватбанку» Коломойському.

Український уряд був змушений зайнятися Коломойським, щоб продемонструвати свої реформаторські зусилля перед США

Коломойський також нажив собі нових ворогів. За даними джерел Forbes, адміністрація президента Зеленського була обурена тим, що Коломойський недостатньо активізувався на ранній фазі війни 2022 року, щоб допомогти уряду фінансово, хоча він відіграв велику роль у допомозі Україні щодо захисту її території у 2014-2015 роках, коли російські гібридні сили вперше спробували захопити схід України.

Через п’ять місяців після початку широкомасштабного російського вторгнення у 2022 році поширилися чутки про те, що Зеленський позбавив Коломойського українського громадянства, хоча підтвердження з жодної сторони так і не було.

Оскільки Україна не видає своїх громадян, такий крок потенційно відкриває двері для екстрадиції Коломойського до США, якщо ФБР коли-небудь висуне кримінальні звинувачення.

Аналітик Фесенко заявив, що зв’язки Коломойського з Зеленським завжди перебільшували. За його словами, він не стільки підтримував Зеленського, скільки прагнув усунення свого ворога Порошенка.

Чітко посилаючись на арешт Коломойського, Зеленський подякував українським правоохоронцям за доведення до суду справ, «які гальмувалися десятиліттями».

Антикорупційний суд, НАБУ та інші

Хоча арешт Коломойського є сильним сигналом, все ще є голоси, які сумніваються в щирій відданості Зеленського справі боротьби з корупцією.

Західні чиновники довгий час вважали українську Генеральну прокуратуру, СБУ та суди корумпованими та нездатними переслідувати високопоставлених осіб.

Жоден магнат ніколи не був засуджений українським судом. В обмін на так необхідну фінансову допомогу після революції в Україні 2014 року Захід вимагав від Києва створити незалежні антикорупційні органи.

Але замість того, щоб його вважали прихильником цих ініціатив, Зеленський викликав сигнал тривоги на Заході своїми спробами контролювати ці нові, нібито незалежні установи.

Тема Коломойського не закрита. Я думаю, що це тільки початок цього телесеріалу

Після того, як два тижні тому Зеленський не зміг поставити своїх обранців біля керма антикорупційних органів, він запропонував прирівняти хабарництво у великих розмірах до державної зради.

Це дозволить СБУ, яка підпорядковується Офісу президента, забрати справи у антикорупційних органів, сказали експерти. Президентський план був зустрінутий протидією з боку активістів і офіційних осіб у країні та за кордоном.

На можливу ознаку занепокоєння Вашингтона щодо запропонованого законодавства про прирівнювання хабарництва до державної зради радник США з національної безпеки Джейк Салліван 1 вересня зустрівся в Білому домі з керівниками антикорупційних установ, щоб обговорити «захист [їхньої] автономії».

Наступного дня Коломойського затримала СБУ.

НАБУ, яке вело розслідування щодо Коломойського з 2019 року, 7 вересня оголосило Коломойського підозрюваним у справі про ймовірні розтрати в «Приватбанку».

Тема Коломойського не закрита. Це тільки початок цього серіалу

Фесенко зазначив, що незабаром очікує нових прикладів такого типу конкуренції між незалежними антикорупційними інституціями та СБУ щодо резонансних корупційних справ.

Що ж до майбутнього Коломойського, то аналітики поки що не прогнозують, що буде далі. Гербст сказав, що Коломойський «не той тип особистості, який відступає».

А Фесенко сказав, що у магната є ресурси та адвокати, щоб довго тягнути справу в Україні.

«Тема Коломойського не закрита. Я думаю, що це тільки початок цього [телевізійного] серіалу», – сказав він.