«Максимальний строк»: у НАБУ роз’яснили накладання арешту на активи Коломойського

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) дали роз’яснення щодо накладання арешту на активи підозрюваного колишнього бенефіціарного власника «Приватбанку» Ігоря Коломойського строком до 48 годин.

«Накладання арешту на активи підозрюваного ексбенефіціара «Приватбанку» строком до 48 годин обумовлено змістом ч. 9 ст. 170 КПК. Це максимальний строк арешту, який можуть накласти НАБУ і САП. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна», – йдеться в повідомленні.

У бюро зазначили, що клопотання наразі вже подано на розгляд Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

Напередодні детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Коломойському, колишньому кінцевому бенефіціару «Приватбанку», про підозу в заволодінні коштами банку. Йдеться про заволодіння коштами на суму понад 9,2 мільярда гривень. У справі фігурують шестеро людей.

2 вересня олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру в шахрайстві та відмиванні грошей – про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора. Шевченківський суд Києва обрав йому запобіжний захід: взяття під варту на два місяці з альтернативою у вигляді застави в понад 509 мільйонів гривень.

У лютому СБУ провела обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Вони пройшли в рамках розслідування махінацій в «Укртатнафті» та «Укрнафті». Топменеджменту цих двох компаній повідомили про підозру.

Уряд України 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку» і влив у його капітал понад 155 мільярдів гривень.

Ексвласники банку, його акціонери, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, вважають проведену націоналізацію, внаслідок якої вони повністю втратили свої акції, незаконною, тоді як «Приватбанк» і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

У лютому 2023 року Велика Палата Верховного Суду підтвердила законність націоналізації «Приватбанку».