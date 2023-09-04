Що буде з Коломойським? Хто такий міністр оборони Умєров. Як пройти лінії оборони РФ? |Cвобода.Ранок

- ЗСУ прорвали першу лінію оборони сил РФ
Українські військові прорвали першу лінію оборони російської армії у Запорізькій області. Каже командувач Таврійського напрямку Олександр Тарнавський. За його словами, наступні лінії оборони слабші і ЗСУ будуть рухатися швидше. Однак журналісти американського видання The Wall Street Journal вважають навпаки – чим далі, тим складніше буде йти просування української армії.
То які лінії оборони має пройти ЗСУ для звільнення півдня?
Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:
- Затримання Коломойського
Під вартою два місяці. Валерій Коломойський нині у слідчому ізоляторі СБУ. Олігарх відмовився вносити заставу в понад 500 мільйонів гривень. Бізнесмена підозрюють в шахрайстві та відмиванні грошей.
В чому суть справи? Та чому Коломойського почали судити зараз? Обговоримо деталі.
- Ердоган зустрічається з Путіним
Продовження зернової угоди, обмін полоненими між Росією та Україною та мирні переговори на території Туреччини. Про це вже сьогодні в Сочі мають поговорити російській президент Путін та Турецькій – Ердоган. Останній вимушений був сам їхати до Путіна.
Які очікування від візиту та про що можуть домовитися Росія та Туреччина?
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