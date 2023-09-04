Радіо Свобода Weekly: Журналісти-розслідувачі відвідали колишню резиденцію глави УПЦ (МП) Онуфрія

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Сауна, покої, трапезна: показали колишню резиденцію глави УПЦ (МП) Онуфрія у Лаврі

Знімальна група «Схем» (Радіо Свобода) відвідала закритий об’єкт на території Києво-Печерської лаври – колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (Ореста Березовського), куди раніше не пускали журналістів.

Це триповерхова будівля з сауною на території заповідника у Нижній лаврі. Там, окрім приватних покоїв, розташовані приміщення, в яких раніше відбувався синод Московського патріархату та, зокрема, зачитували молитви за російських військовополонених.

Звільняючи приміщення, представники УПЦ (МП) вивезли з резиденції всі меблі, ікони та зняли освітлення. Текстова публікація тут

У день взяття під варту Коломойського Зеленський заявив, що «закон повинен працювати»

Президент України Володимир Зеленський не став напряму коментувати обрання запобіжного заходу олігарху Ігорю Коломойському. Натомість у відеозверненні він згадав своє бачення України після війни.

«Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього «як завжди» щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила», – заявив Зеленський.

Він не уточнив, кого саме має на увазі, натомість подякував правоохоронцям «за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались». Більше про це тут

Тарнавський: ЗСУ прорвали першу оборонну лінію Росії на Запоріжжі, друга лінія – слабша

Українські війська прорвали першу оборонну лінію Росії у Запорізькій області після тижнів кропіткого розмінування, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв’ю Guardian.



За його словами, надалі очікуються швидші успіхи, оскільки друга лінія російських військ є слабшою. Тарнавський стверджує, що Росія присвятила 60% свого часу та ресурсів будівництву першої лінії оборони і лише по 20% – для другої та третьої лінії, оскільки Москва не очікувала, що українські сили пройдуть.

«Зараз ми перебуваємо між першою і другою лініями оборони. Ми завершуємо знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другий рубіж оборони» – сказав він. Про це тут

ЗСУ і перша лінія оборони армії Росії. Чого очікувати далі?

Криваво, повільно, але є постійний прогрес. Це оцінка українського наступу від американського генерала Марка Міллі. Але через три місяці після того, як ЗСУ розпочали операцію на півдні Донецької та Запорізької областей серед західних експертів дедалі частіше звучить критика дій української армії.

Проєкт Радіо Свобода «Донбас Реалії» спробував розібратися у проміжних результатах наступу ЗСУ та в тому, що стоїть за гучними заявами про прорив першої лінії російської оборони. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

Слова папи Франциска «почули в Росії, як заклик до подальшої експансії» – голова Держслужби України зі свободи совісті

У відеозверненні до російської католицької молоді папа Римський Франциск дослівно сказав таке:

«Ніколи не забувайте про спадщину. Ви – нащадки великої Росії: великої Росії святих, правителів, великої Росії Петра І, Катерини ІІ, тієї імперії – великої, освіченої, (країни) великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви – нащадки великої Матінки Росії, крокуйте вперед з цим. І дякую вам – дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами».

Чим можна пояснити ці заяви папи Франциска про Росію? Чому Франциск сказав те, що МЗС України кваліфікувало в офіційній заяві, як повторювання «російських великодержавних ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії»? Як ці висловлювання очільника світового католицизму оцінили в Кремлі? Чому виправдовується Ватикан? Чи належно відреагували в Україні?

Про це Радіо Свобода розпитала в ефірі програми Свобода Live голову Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського. Текст інтерв’ю тут

Український прапор на лівому березі Дніпра: як ЗСУ просуваються на Херсонщині

Наскільки активними є бойові дії на окупованій частині Херсонщини, чи схожа там ситуація із запорізьким напрямком? Чи багато залишилося місцевих жителів, і в яких умовах вони живуть? Що потрібно для звільнення лівобережної Херсонщини, і про що свідчить нещодавнє встановлення там українського прапора?

Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

«Нестримне бажання повернутися у Крим, піду звільняти»: кримчани із 79-ї ОДШБр і їхня війна

Кримчани у складі елітної української 79-ї ОДШБР. За що воюють? Чого хочуть? Як змінився їхній світогляд із 2014 року?

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» розпитали їх про це на передовій, поблизу окупованого Донецька. І ще побачили, як працює аеророзвідка 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Текстова публікація тут

«Чудік» з «Азову»: «ватна» юність, два полони, методи допитів ФСБ, російські «журналісти» і «показова страта» в Оленівці

Майже 4 роки життя провів у російському полоні Євген Чуднецов на позивний «Чудік». Вперше до рук окупантів український військовий потрапив у 2015 році, під час боїв за Широкине, вдруге – у 2022-му після виходу з «Азовсталі».

У полоні йому вибивали й виривали зуби плоскогубцями, били струмом по статевих органах, його змушували давати інтерв’ю й брехати російським медіа. Чуднецов стверджує, що знає, що насправді сталося в Оленівці та чому в його побратимів траплялися серцеві напади за російськими ґратами.

Про це й не тільки – в інтерв’ю «азовця» для Радіо Свобода. Текстова публікація тут

«У нас недостатньо російських військових для обміну»: омбудсмен про проблеми звільнення полонених

Про повернення цивільних заручників і обмін військовополоненими. Про комунікацію із Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. Про співпрацю із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про роботу ВЛК, а також законопроєкт про цивільні партнерства.

Про це та інше у розмові із Уповноваженим з прав людини Верховної Ради Дмитром Лубінцем. Текстова публікація тут

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