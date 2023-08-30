Індійські фірми вперше потрапили під санкції через війну в Україні

Індія звернулася до Сполучених Штатів із проханням вивільнити 26 мільйонів доларів, що належать щонайменше двом індійським алмазним компаніям. Їхні активи були заморожені через імовірні торгові звʼязки з російською алмазною компанією АЛРОСА, повідомили агентству Reuters три індійські джерела.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) заморозило кошти на початку цього року, повідомили два джерела – обидва працюють в уряді і просили не називати їх.

Обмежувальні заходи США – перший такий випадок покарання індійських фірм через звʼязок із російським бізнесом, який перебуває під санкціями через війну в Україні.

Поштовхом для заморожування Сполученими Штатами коштів Індії стали спроби неназваних індійських компаній в ОАЕ сплатити за купівлю алмазної сировини. Агентство Reuters пише, що не змогло визначити, чи переказувалися гроші на рахунки компанії АЛРОСА або іншому одержувачу.

Одне з джерел в індійському уряді розповіло, що вжиті Вашингтоном обмежувальні заходи спричинили обговорення ситуації в індійській владі. У Делі розуміють, що проблема виникла через підозри на адресу індійського бізнесу в торговельних звʼязках з АЛРОСА, яка перебуває під американськими санкціями.

Контрольована російською державою компанія АЛРОСА – найбільший у світі виробник необроблених алмазів, нагадує Reuters. Індія має у своєму розпорядженні найбільші у світі потужності для обробки алмазів та експорту діамантів. Минулого фінансового року (що завершився 31 березня) обсяг індійського експорту діамантів перевищив 22 мільярди доларів. Підприємства алмазної промисловості Індії зосереджені в західному штаті Ґуджарат. Вони закуповують алмазну сировину в ОАЕ, Бельгії та Росії.