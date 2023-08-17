Індія веде переговори з Росією про імпорт пшениці зі знижкою – Reuters

Індія веде переговори з Росією щодо імпорту пшениці зі знижкою через різке зростання світових цін, повідомляє агенція Reuters з посиланням на чотири джерела.



Імпорт дозволить Нью-Делі більш ефективно втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розігнали інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.



«Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення буде прийнято обережно», – повідомило Reuters одне з джерел, відповідаючи на запитання про імпорт пшениці з Росії.



Індія роками не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці в 2017 році, коли приватні трейдери відвантажили 5,3 мільйона метричних тонн.



Як повідомили два джерела агентства, план уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів, які розглядаються для зниження цін на ключові товари, такі як паливо, зернові та бобові.

Джерела не захотіли називати свої імена, оскільки обговорення мають закритий характер і остаточне рішення може бути ухвалено через кілька тижнів. Представники фінансів, торгівлі та уряду Індії не відповіли на електронні листи та повідомлення журналістів з проханням про коментарі.

За даними ООН, у липні світові ціни на продовольчі товари зросли внаслідок виходу РФ З Чорноморської зернової ініціативи та запровадження нових обмежень на торгівлю рисом.

Як повідомляв Центр національного спротиву 5 серпня, врожай з окупованих Росією частин Херсонської та Запорізької областей активно вивозиться через кримські порти. Українське збіжжя, ймовірно, йде на африканські ринки.

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Днями став відомий перелік країн, які будуть представлені на саміті G20 у Делі, запланованому на 9-10 вересня. Окрім членів «Групи двадцяти», туди запрошені дев’ять країн: Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Оман, Сингапур, Іспанія та Об’єднані Арабські Емірати. Це саміт пройде без представництва України, на відміну від минулорічного саміту G20 на Балі ( Індонезія), у якому брав участь президент України Володимир Зеленський.

Індія дотримується нейтральної позиції щодо російської війни проти України, не підтримує санкції Заходу проти Росії та має добрі відносини із західними країнами та з Москвою.