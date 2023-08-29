В Ізраїлі скасували гастролі російського театру. Трупа назвала ізраїльтян «клоунами» і «захисниками України»

Російський театр «Ленком» 29 серпня виступив із офіційною заявою, в якій прокоментував скасування гастролей в Ізраїлі.

У відкритому листі, опублікованому в офіційному виданні «Российская газета», трупа театру звинувачує в тому, що сталося, російськомовних ізраїльтян, називаючи їх «шпаною», «клоунами», «ізраїльськими безродними Іванами, що корчаться в безсилій злості», «захисниками України», які сито сидять на державних шиях різних країн» і «шариковими, що голосно гавкають і ображають простих співвітчизників».

У тексті також згадується ізраїльська влада. «На жаль, жодної виразної позиції від державного театру та від влади Ізраїлю, як і гарантій безпеки, ми не отримали», – йдеться в листі, підписаному «колективом Московського державного театру «Ленком Марка Захарова» – без зазначення конкретних прізвищ.

Раніше ізраїльський продюсер Гаді Орон, організатор гастролей театру «Ленком» у тель-авівському театрі «Габіма», повідомив, що через протести російськомовних ізраїльтян приїзд трупи переноситься на невизначений термін. У заяві Орона йдеться, що ані він сам, ані керівництво «Габіми» не очікували такого обурення, і що він не хоче «підливати олії у вогонь».

«Ленком» наприкінці жовтня планував показати в Ізраїлі виставу «Поминальна молитва» за мотивами твору «Тевʼє-молочник» Шолом-Алейхема. Активісти в інтернеті стали збирати підписи під закликом скасувати гастролі через те, що провідні артисти театру підтримують агресію Росії. Наприклад, актор Андрій Леонов пожертвував свою машину російським військам, а Віктор Раков та Олеся Железняк прямо висловлювалися на підтримку війни проти України.