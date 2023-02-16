Посольство Ізраїлю відновило роботу в Києві

Посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві, повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, який 16 лютого перебував із візитом в Україні.

«Над посольством в Україні знову майорить прапор Ізраїлю… Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства і співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами», – написав він у твітері 16 лютого.

Поїздка Коена до Києва – є першим візитом ізраїльського міністра в Україну після початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Після зустрічі з ізраїльським колегою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ очікує ухвалення Ізраїлем рішень щодо надання військової допомоги України – насамперед йдеться про захист українського неба.

Своє перебування на посаді очільника зовнішньополітичного відомства Елі Коен розпочав із заяви, що Ізраїль «менше говоритиме публічно» про війну Росії проти України, але «наша значна гуманітарна допомога Україні продовжиться».

На початку лютого премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сказав, що його країна не відкидає надання військової допомоги Україні.

Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль надати Києву військову підтримку, Нетаньягу заявив, що «безумовно, розглядає» такий варіант. Він окремо зазначив, що в Ізраїлі готові розглянути постачання в Україну системи ПРО «Залізний купол».

Також голова уряду Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у переговорах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та США.