ЄС має «зробити більше» – міністр оборони Естонії про надання Україні мільйона боєприпасів

Міністр оборони Естонії Ганно Певкур заявив, що ЄС має «зробити більше» у контексті надання Україні мільйона артилерійських боєприпасів.



«Цієї весни ми спільно в ЄС домовилися, що відправимо в Україну 1 мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року. Залишилося шість місяців, але вже зараз зрозуміло, що всі країни-члени ЄС повинні зробити більше, щоб досягти цієї мети. На додаток до відправки наявних запасів і виробництва нових, ми також повинні швидко розглянути альтернативи для досягнення мети, включаючи закупівлі з третіх країн», – сказав Певкур, якого цитує пресслужба Міністерства оборони Естонії.



За його словами, повільні темпи збільшення витрат на оборону та інвестицій у Європі є перешкодою як для підтримки України, так і для підвищення обороноздатності країн ЄС.



«На кону життя українців, а також власна здатність Європи захищатися. Річний валовий внутрішній продукт Європейського Союзу становить приблизно 16 трильйонів євро, однак із Європейського фонду миру ми надали підтримку на суму 4,6 мільярда євро, що становить лише 0,03% європейського ВВП. Це свідчить про те, що ми маємо спільну спроможність як підтримувати Україну до її перемоги, так і забезпечувати безпеку наших громадян», – додав він.



29 та 30 серпня в Толедо, Іспанія, міністри оборони ЄС зібралися на неформальну зустріч, обговорення було зосереджено на продовженні підтримки України в агресивній війні з боку Росії та європейських оборонних викликах.

У березні країни Євросоюзу погодилися поставити Україні мільйон артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців. У рамках цього плану ЄС наразі передав Україні 223,8 тисячі артилерійських боєприпасів і 2,3 тисячі ракет різних видів, повідомляли у ЄС 11 серпня.