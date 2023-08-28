Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Україна це може» – Зеленський про збільшення виробництва зброї

Президент України Володимир Зеленський

Україна збільшує виробництво зброї, необхідної для захисту від російської агресії. Про це у вечірньому відеозверненні 28 серпня розповів президент Володимир Зеленський.

«Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша «оборонка» даватиме більший результат», – обіцяє глава держави.

За словами Зеленського, про це йшлося на окремій нараді, яку провели з участю представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, «Укроборонпрому» та керівників вітчизняних виробництв.

Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала, а загальна кількість техніки, яка зараз виготовляється, «в десятки разів» перевищує цифри, які були до війни, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, оприлюдненому 27 серпня.

Президент пояснив, що його завдання, щоб «Україна могла все, що можливо, виготовляти самостійно».

Раніше у Пентагоні повідомили, що США з наступного року планують наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць. Зараз щомісяця виготовляється близько 24 тисяч боєприпасів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG