«Україна це може» – Зеленський про збільшення виробництва зброї

Україна збільшує виробництво зброї, необхідної для захисту від російської агресії. Про це у вечірньому відеозверненні 28 серпня розповів президент Володимир Зеленський.

«Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша «оборонка» даватиме більший результат», – обіцяє глава держави.

За словами Зеленського, про це йшлося на окремій нараді, яку провели з участю представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, «Укроборонпрому» та керівників вітчизняних виробництв.

Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала, а загальна кількість техніки, яка зараз виготовляється, «в десятки разів» перевищує цифри, які були до війни, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук, оприлюдненому 27 серпня.

Президент пояснив, що його завдання, щоб «Україна могла все, що можливо, виготовляти самостійно».

Раніше у Пентагоні повідомили, що США з наступного року планують наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць. Зараз щомісяця виготовляється близько 24 тисяч боєприпасів.