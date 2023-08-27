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Президент розповів, яку зброю виготовляє Україна

«У нас є вітчизняна артилерія 155-калібру на полі бою. У нас системне виробництво. Цього поки що мало для фронту, але це в рази більше, ніж було», – Володимир Зеленський

Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала, а загальна кількість техніки, яка зараз виготовляється, «в десятки разів» перевищує цифри, які були до війни, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Ми випускаємо «Нептуни», «Стугни», «Корсари». Ми випускаємо таку кількість «Стугн» і «Корсарів», не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри. Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо», – зазначив президент.

Він повідомив, що Україна почала виготовляти зброю «натівського» зразку, «якої ніколи не було й не мало б бути в країні».

«У нас є вітчизняна артилерія 155-калібру на полі бою. У нас системне виробництво. Цього поки що мало для фронту, але це в рази більше, ніж було», – пояснив Зеленський.

За його словами, крім ракет та снарядів, в Україні також виготовляється велика кількість дронів. До того ж президент запевнив, що сам перевіряє все виробництво.

«Все, що в Україні виробляється, я все перевіряю. Знають і військові, і Міноборони, що я перевіряю на кожній Ставці. Розвідка постійно підіймає мені контракти, і якщо ми щось не виконуємо, якщо ми від чогось відмовилися, то я ставлю це питання і все підписується, все замовляється», – сказав глава держави.

Президент пояснив, що його завдання, щоб «Україна могла все, що можливо, виготовляти самостійно».

Раніше у Пентагоні повідомили, що США з наступного року планують наростити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч одиниць на місяць. Зараз щомісяця виготовляється близько 24 тисяч боєприпасів.

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