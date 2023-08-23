Вибори в Україні наступного року мають відбутися, навіть в умовах війни – сенатор США

Наступного року в Україні мають відбутися вибори, заявив сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем на пресконференції в Києві.

З таким посланням сенатор звернувся до президента України.

«Моє сьогоднішнє послання до президента: я вражений тим, що зробили ви та ваша країна, чоловіки та жінки. Ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори», – сказав Грем.

За словами Ліндсі Грема, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення.

«Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна», – сказав він.

Нині ж, каже Грем, американці пильно стежать за зброєю та коштами, які передають Україні. І наступним кроком у становленні демократії мають стати вибори.

«Ми стежимо за кожним доларом, за кожною одиницею зброї. Ми продовжуємо робити свій внесок. І я задоволений тим, що українці не наживаються на американському народові. Вони допомагають американському народу. І я вважаю, що Україні настав час зробити наступний крок у становленні демократії, а саме – провести вибори у 2024 році», – підсумував американський сенатор.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться. У Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода раніше заявили, що через воєнний стан передбачати кошти в бюджеті на вибори-2024 році немає підстав.