«Українці діють в межах своїх моральних, юридичних і політичних прав» – сенатор США про удари на території РФ

Завдаючи ударів по території Росії, українці діють в межах своїх моральних, юридичних і політичних прав, заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва. Пресконференція відбувалася в укритті під час повітряної тривоги.

За словами Блюменталя, Україна не порушує умови США щодо використання обладнання, яке вони надають, бо використовує українську зброю.

«Українці використовують власну зброю, виготовлену ними ж, і можуть робити нею все, що захочуть, не зважаючи на кордони. Вони в будь-якому разі не порушують умови Сполучених Штатів щодо використання обладнання, яке ми надаємо», – зазначив сенатор.

Блюменталь додав, що ніхто не може ставити під питання доцільність використання українцями їхньої зброї проти Росії, «коли в цей момент ми сидимо в бункері у розпал атаки спрямованої на цивільних».

«І коли ми бачили місця масових поховань в Бучі... Я вважаю, що українці діють в межах своїх моральних, юридичних і політичних прав», – резюмував сенатор Блюменталь.

Раніше 23 серпня Міністерство оборони Росії і мер Москви Сергій Собянін заявили, що в ніч на 23 серпня російську столицю атакували три безпілотні літальні апарати літакового типу. Міноборони РФ звинуватило в ударі українську владу, яка ситуацію не коментувала.