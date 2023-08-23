Мінфін пояснив, навіщо питав у ЦВК вартість виборів на наступний рік

Через воєнний стан немає підстав передбачати кошти в державному бюджеті на президентські та парламентські вибори в 2024 році, повідомили в Міністерстві фінансів на запит Радіо Свобода.

Таким чином у відомстві відповіли на запит щодо того, навіщо Мінфін звертався до Центральної виборчої комісії щодо надання розрахунків вартості виборів у 2024 році.

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«Водночас, Міністерство фінансів під час підготовки проекту державного бюджету складає прогноз показників бюджету на середньострокову перспективу, а саме на 2025 – 2026 роки. Оскільки обсяг державних коштів на підготовку та проведення виборів Президента України та народних депутатів України значний, Мінфін звернувся до Центральної виборчої комісії з проханням надати орієнтовні розрахунки видатків бюджету на проведення цих виборів», – йдеться у відповіді.

Міністерство також навело дані, отримані від ЦВК щодо орієнтовних видатків державного бюджету в умовах 2024 року:

на проведення виборів президента України – 5 418,3 мільйона гривень

на проведення виборів народних депутатів – 3 745,8 мільйона гривень

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.

ЦВК 15 серпня повідомила, що отримала лист Міністерства фінансів з проханням надати «бюджетні запити на 2024 – 2026 роки, розрахунки відповідних додаткових видатків та орієнтовні розрахунки обсягів видатків державного бюджету, необхідних для проведення виборів Президента України та народних депутатів України у разі прийняття такого рішення у 2024 році».

Комісія нагадала, що рішення про проведення виборів ухвалюється після припинення воєнного стану. Відтак вона затвердила орієнтовні обсяги державних видатків, потрібних для проведення президентських і парламентських виборів, а також місцевих виборів у разі їх проведення.

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При цьому у ЦВК наголосили, що вартість виборів є приблизною і може бути переглянута з огляду на наслідки російської агресії, в тому числі обсяги руйнувань виборчої інфраструктури та міграційні процеси.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували. Востаннє президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну проведення загальної мобілізації і дії воєнного стану в Україні 17 серпня.