«Війна стосується кожного»: НАЗК запрошує до України керівників світових компаній, які не вийшли з РФ

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує до України керівників компаній, які внесені до списку «Міжнародні спонсори війни» – про це пресслужба відомства заявила 16 серпня.

За повідомленням, агентство запропонувало очільникам таких компаній «відвідати Україну та побачити наслідки російської агресії на власні очі», а також обговорити вихід із російського ринку.

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«Якщо хтось вважає, що війна десь далеко, то це не так. Ця війна стосується кожного, а її наслідки відчуває увесь світ. Ми хочемо наочно показати міжнародному бізнесу, куди та на що саме йдуть податки, які він сплачує державі-терористу. Саме тому ми запрошуємо керівництво компаній з переліку спонсорів війни в Україну. Ми готові продемонструвати той жах, який принесла Росія на нашу землю і продовжує це робити», – йдеться в коментарі очільника агентства Олександра Новікова.

НАЗК додає, що сподівається також отримати від таких компаній публічне засудження російської агресії проти України.

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Агентство посилається на Керівні принципи ООН щодо підприємницької діяльності та прав людини. Вони передбачають, що компанії мають оцінювати ризики для прав людини в тому числі через консультації «з потенційно постраждалими групами та іншими відповідними зацікавленими сторонами».

Після початку повномасштабного російського вторгнення до України Київ закликав міжнародні компанії виходити з ринку Росії. Деякі великі компанії зробили це повністю або частково. Національне агентство з питань запобігання корупції веде реєстр «Міжнародні спонсори війни», додаючи туди компанії, які, за його висновком, підтримують російську агресію, в тому числі податками до бюджету Росії.