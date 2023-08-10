НАЗК внесло алкогольну компанію Bacardi до списку «спонсорів війни»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію Bacardi Limited до списку «міжнародних спонсорів війни», повідомила пресслужба відомства.

«Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту до Росії і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в РФ на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії. Таким чином, Bacardi продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, підтримувати її економіку та спонсорувати агресію проти України», – йдеться у пресрелізі.

За даними НАЗК, російський підрозділ компанії «Бакарді Рус» із червня 2022 імпортував продукції на 169 мільйонів доларів. При цьому виторг компанії в 2022 році зріс на 8,5 відсотка (до 32,6 мільярда рублів), а чистий прибуток – до 4,7 мільярда: це на 206,5% більше, ніж у 2021 році (1,5 мільярда рублів). Відомство зазначає, що компанія заплатила понад 1,2 мільярда рублів податку до бюджету РФ.

Компанії Bacardi, крім однойменного рому, належать такі бренди, як горілка Grey Goose, текіла Patrón, віскі Aberfeldy, Dewar's, William Lawson's, джин Bombay Sapphire, вермути та вина Martini & Rossi та багато інших.

Після російського вторгнення в Україну західні країни обмежили ввезення в Росію алкогольних напоїв, а з російського ринку пішли виробники і дистрибʼютори алкоголю Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baile Brown-Forman (Jack Daniel's, Finlandia), Moet Hennessy.