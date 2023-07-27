США: суд поставив під сумнів угоду Хантера Байдена зі слідством

Угода про визнання провини, укладена між сином президента Сполучених Штатів Джо Байдена Хантером і прокурорами Міністерства юстиції у кримінальній справі, розвалилася 26 липня, коли федеральна суддя висловила сумнів щодо її умов.

У червні 53-річного Хантера Байдена звинуватили у двох кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із несплатою понад 100 тисяч доларів США податків із прибутку понад 1,5 мільйона доларів у 2017 та 2018 роках. Очікувалося, що на слуханні у федеральному суді у Вілмінгтоні, штат Делавер, його засудять до двох років умовно, доки угода про визнання провини несподівано не розпалася.

Суддя окружного суду США Меріеллен Норейка, призначена колишнім президентом Дональдом Трампом, висловила численні занепокоєння щодо особливостей угоди та своєї ролі в судовій справі. Угода включала окреме звинувачення щодо зброї, яке мало бути зняте, якщо Хантер Байден дотримувався домовленості щодо податкових зборів.

Для цього Байдену-молодшому знадобилося б взяти участь у програмі консультування та реабілітації, щоб залишатися тверезим, оскільки звинувачення пов’язані з тривалим періодом, коли він, за його словами, боровся із залежністю від алкоголю, кокаїну та інших наркотиків.

Норейка сказала адвокатам, які представляють інтереси Байдена та прокурорів, що їм потрібно вирішити технічні проблеми, включно з її роллю у виконанні тієї частини угоди, яка стосується звинувачень у зброї.

«Мені здається, що ви говорите «просто підпишіть угоду, ваша честь», — сказала вона про угоду, яка розлютила республіканців, які вважають, що син президента отримує пільгові умови.

Суддя також попросила Байдена розповісти про його ділові відносини з українськими та китайськими компаніями, про які в угоді йдеться анонімно, і про те, чи лікується він зараз від алкогольної та наркотичної залежності. Він відповів, що зараз не лікується, але бере участь в анонімній програмі підтримки для своїх проблем із зловживанням психоактивними речовинами.

Наприкінці слухання Хантер Байден заявив, що не визнає себе винним за податковими обвинуваченнями. Суддя дав обом сторонам 30 днів, щоб повідомити про їхню позицію щодо загальної угоди.

Хантеру Байдену загрожувало до 12 місяців тюремного ув’язнення за кожним податковим звинуваченням та до 10 років за зброю. За словами його адвоката, прокуратура рекомендувала умовний термін за податкові звинувачення після того, як Байден сплатив податки та штрафи.

Прокурори також повідомили під час слухання, що Хантер Байден залишається під активним розслідуванням, але не надали подробиць, оскільки юридичні проблеми молодшого Байдена продовжують кидати тінь на кампанію з переобрання його батька.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи справу, вказала, що Байден-молодший є приватною особою, проте батьки його підтримують.

«Хантер Байден є приватним громадянином, і це була його особиста справа. Як ми вже говорили, президент і перша леді люблять свого сина і підтримують його в тому, щоб відбудувати його життя», – заявила вона.

Жан-П’єр стверджує, що батько та син не мали ділових зв’язків і що Байден не брав участі в судовій справі Хантера.

Тим часом республіканці в Конгресі проводять розслідування майже всіх аспектів угод Хантера Байдена, включно з іноземними платежами.

Республіканці стверджують, що угода про визнання провини показала подвійні стандарти в Міністерстві юстиції, яке проявило поблажливість до сина президента-демократа, в той час як прокурори продовжують розслідування щодо Трампа, який є фаворитом від Республіканської партії на президентських виборах у 2024 році.

Трампу висунули федеральне звинувачення у Флориді за звинуваченнями в неправильному поводженні з секретними документами, і минулого тижня заявив, що отримав листа, в якому вказано, що незабаром його можуть висунути за новими федеральними звинуваченнями, пов’язаними з виборами 2020 року. Він також зіткнувся з кримінальною справою в штаті Нью-Йорк.