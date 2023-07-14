Естонія екстрадувала до США росіянина, якого підозрюють у роботі на ФСБ

Естонія екстрадувала російського громадянина Вадима Конощенка до Сполучених Штатів, повідомляє американське Міністерство юстиції 14 липня.

Вашингтон стверджує, що Конощенок – співробітник російської Федеральної служби безпеки. США підозрюють його, а також ще чотирьох росіян і двох американців у контрабанді товарів американського походження з Естонії до Росії, зокрема електроніки подвійного призначення та боєприпасів, що підлягають експортному контролю.

«За припущенням, обвинувачений був ключовим учасником схеми постачання чутливої електроніки та боєприпасів американського виробництва для підтримки військових зусиль Росії та розробки зброї, порушуючи експортний контроль США, економічні санкції та інші кримінальні закони», – заявив прокурор Бреон Піс.

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Він висловив сподівання, що справа стане прикладом того, що «незалежно від того, де ви перебуваєте у світі, якщо ви порушуєте експортний контроль США або ухиляєтеся від санкцій США, ми не заспокоїмося, доки ви не постанете перед правосуддям у залі американського суду».

Конощенка заарештували в Естонії в грудні 2022 року. Як стверджує звинувачення, він намагався доставити до Росії 35 типів напівпровідників та електронних компонентів. Росіянин стягував 10-відсоткову комісію за передачу обладнання.

Усі обвинувачені були пов’язані з компаніями «Сернія Інжиніринг» та «Сертал» із Москви, які, за даними американської влади, контролюються російськими спецслужбами.

Кожному з обвинувачених загрожує до 30 років ув’язнення.