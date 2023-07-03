Україна внесла у список «спонсорів війни» відому британську компанію-виробника побутової хімії

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) України внесло британську компанію Unilever до переліку «міжнародних спонсорів війни», йдеться на сайті відомства.

Unilever є одним із світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії. Компанії належать понад 400 брендів, включаючи Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Lipton, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, «Чиста Лінія» та інші.

У НАЗК рішення внести компанію до списку «спонсорів війни» пояснюють тим, що підприємства компанії досі працюють у Росії, сплачують там податки, тим самим підтримують економіку та роблять свій внесок у продовження війни проти України.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія пообіцяла призупинити імпорт та експорт своєї продукції до Росії та з неї, проте протягом року війни прибуток ТОВ «Юнілевер Русь» подвоївся з 54,3 млн дол у 2021 році до 104 млн дол минулого року. У 2022 році компанія заплатила до бюджету РФ близько 50 млн дол податків, зазначають у НАЗК.

«Unilever не може виступати проти війни, паралельно сприяючи військовій машині Путіна. Ми внесли цю компанію до переліку міжнародних спонсорів війни, оскільки сотні мільйонів їхніх податкових внесків до бюджету РФ допомагають фінансувати війну проти України і можуть у такий спосіб навіть побічно фінансувати якусь групу російських найманців. Unilever має покинути Росію зараз, або історія запам’ятає її співучасть у цій війні», – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

На початку березня 2022 року Unilever заявила про призупинення імпорту та експорту до Росії та з неї. У заяві компанії було зазначено, що вони також перестануть інвестувати в Росію та спрямовувати гроші на ЗМІ та рекламу до РФ. Unilever при цьому вказувала, що продовжить постачати свої продукти першої необхідності та гігієнічні товари, вироблені в Росії, громадянам країни, але не отримуватиме прибуток зі своєї російської присутності.

У Росії, за даними британської газети The Financial Times, близько 2000 західних компаній подали заявки на продаж своїх активів у країні і чекають на дозвіл російського Міністерства фінансів. Без цього дозволу продати активи у Росії неможливо. Комісія при цьому зустрічається тричі на місяць і розглядає приблизно сім заявок за засідання, розповів співрозмовник видання.

Національне агентство протидії корупції України створило список міжнародних компаній, які продовжують вести свій бізнес у Росії. Передбачається, що це допоможе ЄС та США накладати санкції щодо причетних до війни компаній.