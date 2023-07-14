Перетворив власну домівку на «спостережний пункт» за ЗСУ на Донеччині – СБУ затримала чергового агента ФСБ

Служба безпеки повідомила про затримання на Донеччині «розконсервованого» інформатора ФСБ, який передавав РФ інформацію про маршрути, кількість та специфікацію техніки ЗСУ, яка рухалася до Краматорська.

«У зоні особливої уваги фігуранта були колони важкої та спеціальної техніки. Зокрема, самохідні артустановки, вантажівки з боєприпасами і паливозаправні автомобілі, які задіяні у контрнаступі Сил оборони. Для збору розвідданих зловмисник займав «позицію» на балконі власної квартири. Через вікно він здійснював приховану фото- та відеофіксацію переміщення військових колон. Відзняті файли і текстовий опис з поясненнями він переправляв своєму «зв’язковому», який знаходився на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ним виявився представник підконтрольного російській спецслужбі «МДБ ДНР», – розповіли в СБУ.

За даними слідства, інформатором виявився 48-річний мешканець Добропілля, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці ще у 2018 році.

Йому повідомили про підозру за статтею «надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ та інших військових формувань». Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Правоохоронці регулярно повідомляють про затримання у різних регіонах України підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні. За даними голови СБУ Василь Малюк, від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на червень Служба безпеки України розпочала досудове розслідування у майже 92 тисячах кримінальних проваджень, пов’язаних із російською агресією.