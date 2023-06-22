Естонія схвалила новий пакет допомоги Україні, який включає, серед іншого, польовий госпіталь.



Як повідомляє пресслужба естонського Міноборони, уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура надати Україні ще один польовий госпіталь.

«Саме зараз, під час контратаки, як ніколи важлива допомога Україні, а особливо важлива медична допомога. У співпраці з Ісландією ми вже відправляємо в Україну четвертий польовий госпіталь», – сказав Певкур.

За повідомленням, госпіталь передали з резервів сил оборони, його відновлення повністю фінансує Ісландія – вартістю 7,8 млн євро.

«Крім госпіталю, новий пакет допомоги для Збройних Сил України включає також обладнання для парамедиків, гумові човни та засоби боротьби з безпілотниками», – додав міністр оборони.



В Естонії стверджують про надання Україні військової допомоги на суму понад 400 мільйонів євро або понад 1% ВВП.