Конкурент Трампа в Республіканській партії назвав війну в Україні «вторинним інтересом» США

Губернатор американського штату Флорида Рон ДеСантіс применшив значення війни в Україні в ексклюзивному інтерв’ю CNN 18 липня.

Частина республіканців критикує ДеСантіса, який є конкурентом Дональда Трампа в боротьбі за висування на президентські вибори, саме за його позицію щодо України. Раніше він називав агресію Росії «територіальною суперечкою», яка не становить «життєво важливого» інтересу для США.

Під час нового інтерв’ю ДеСантіс фактично підтвердив цей підхід, назвавши цю війну «вторинним або третинним інтересом», хоча додав, що «був би готовий допомогти довести її до кінця».

«Метою має бути стійкий, міцний мир у Європі, але такий, який не винагороджує агресію», – вважає губернатор Флориди.

На запитання, чи припинить він озброювати Україну та надсилати їй фінансову підтримку, ДеСантіс не відповів. Натомість він виступав за те, щоб перемістити увагу американської армії з Європи на Азію та Китай.

Багато виборців, які підтримують республіканців, як вважають оглядачі, дотримуються ізоляціоністських поглядів, тобто вважають, що влада у США має концентруватися на вирішенні внутрішніх проблем, і не вважають підтримку України першочерговим питанням для майбутнього президента.