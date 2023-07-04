День незалежності США: американці відзначають 247-й день народження своєї країни

Четвертого липня американці відзначають своє головне свят день народження – країни. Оскільки цього року День незалежності США припав на вівторок, то громадяни країни отримали аж чотири вихідних дні поспіль.

4 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес одноголосно ухвалив Декларацію незалежності, яка оголосила про відокремлення північноамериканських колоній від Великобританії.

одноголосно ухвалив Декларацію незалежності, яка оголосила про відокремлення північноамериканських колоній від Великобританії. Декларація незалежності США, зокрема, проголошує, що «всі люди створені рівними, що Творець наділив їх невід’ємними правами, з-поміж яких є право на життя, свободу і прагнення щастя».

Через рік, за даними Бібліотеки Конгресу , перша річниця американської незалежності була відзначена спонтанним святкуванням.

, перша річниця американської незалежності була відзначена спонтанним святкуванням. Однак тільки після війни 1812-го року відзначення 4 липня як Дня незалежності США стало традицією і почало з кожним роком набирати популярності.

Феєрверки як традиція

Бібліотека Конгресу зазначає, що основні історичні події 19-го століття, такі як церемонії закладення каналу Ері та залізниці «Балтімор-Огайо», були присвячені 4-ому липня.

І традиція відзначати День незалежності Америки піротехнічними шоу була запроваджена від початку з ініціативи одного із « батьків-засновників Америки», другого президента США Джона Адамса.

У листі своїй дружині Ебігейл, датованому 3 липня 1776 року, Адамс писав, що незалежність Америки «має відзначатися з помпою і парадами, виставами, іграми, спортивними змаганнями, збройовими залпами, дзвонами, багаттями та ілюмінаціями від цього моменту і назавжди».

Щороку кількість піротехніки, з допомогою якої салютують Дню незалежності, зростає.

Згідно з даними Американської піротехнічної асоціації, 2000 року американські споживачі витратили на феєрверки 407 мільйонів доларів. До 2022 року ця цифра зросла до 2,3 мільярдів доларів.

«Люди почали закуповувати феєрверки з Дня поминання (наприкінці травня) і просто не зупинялися, – заявила виконавчий директор асоціації Джулі Хекман. – Вони запускали феєрверки весь 2020 рік. Це просто вразило нашу галузь».

В асоціації очікують, що цього року продажі зростуть ще на 100 мільйонів доларів. А поліція сподівається, що заходи безпеки дозволять уникнути великої кількості постраждалих, які, зазвичай, травмуються, запускаючи салюти.

Традиційна дискусія між «батьками-засновниками»

І в Америці не обійшлося без дискусії. Адамс був єдиним президентом США, який відмовлявся відзначати день народження країни 4 липня.

Чому? Тому що він вважав справжнім Днем незалежності 2 липня, оскільки саме 2 липня 1776 року Континентальний конгрес проголосував за резолюцію про незалежність, хоча Декларація незалежності була ухвалена через два дні.

Адамс був настільки непохитним, що відхиляв запрошення на урочистості та інші заходи, навіть будучи другим президентом країни.

За іронією долі, Адамс і Томас Джефферсон, основний автор Декларації незалежності, померли у 50-ті роковини офіційного ухвалення документа – 4 липня 1826 року.

Переважна більшість громадян США з нагоди Дня незалежності вивішують державні прапори. За усталеною традицією, вони майорять не лише на фасадах офіційних установ, а й на кожному будинку чи крамниці.